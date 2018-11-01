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Microsoft начала тестировать новый пользовательский интерфейс библиотеки игр Xbox

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:54
  • Просмотров: 126
Microsoft начала тестировать новый пользовательский интерфейс библиотеки игр Xbox

Инсайдеры Xbox в кольце Alpha тестируют некоторые важные изменения в разделе «Игры и приложения» панели управления.





В новой сборке представлен интерфейс с вкладками, который разделяет ваши игры на «Принадлежащие игры», «Xbox Game Pass», «Game with Gold», «EA Play» и так далее. Этот новый макет, вероятно, станет большим улучшением библиотеки игр, когда она будет выпущена для публики. Он обещает более четкую и упорядоченную навигацию по вашей библиотеке, которая в ее нынешнем виде несколько загромождена.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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