Microsoft начала тестировать новый пользовательский интерфейс библиотеки игр Xbox
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:54
- Просмотров: 126
Инсайдеры Xbox в кольце Alpha тестируют некоторые важные изменения в разделе «Игры и приложения» панели управления.
В новой сборке представлен интерфейс с вкладками, который разделяет ваши игры на «Принадлежащие игры», «Xbox Game Pass», «Game with Gold», «EA Play» и так далее. Этот новый макет, вероятно, станет большим улучшением библиотеки игр, когда она будет выпущена для публики. Он обещает более четкую и упорядоченную навигацию по вашей библиотеке, которая в ее нынешнем виде несколько загромождена.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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