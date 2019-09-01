Статистика браузеров за август 2022 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:56
- Просмотров: 235
Компания StatCounter представила статистику браузеров за август 2022 года.
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 67.33%;
• Edge – 10.91%;
• Safari – 8.83%
• Firefox – 7.4%;
• Opera – 2.86;
Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 65.04%;
• Safari – 24.59%;
• Samsung Internet – 4.81%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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