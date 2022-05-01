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Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25192

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:36
  • Просмотров: 124

Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25192. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.

Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.

Microsoft также просит, чтобы администраторы серверов также проверили Windows Server Vnext Datacenter: Azure Edition в предложении Microsoft Server Operating Systems Preview в Azure. Для получения дополнительной информации вы можете проверить следующую ссылку для Azure Automanage в Microsoft Docs.

Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2023 года.

Известные проблемы

• В этой сборке панель задач Windows имеет известную проблему, из-за которой она может рассинхронизироваться с видимыми окнами на рабочем столе. Если вы столкнетесь с этим, вы можете попробовать использовать Alt-Tab, чтобы обойти это и перемещаться по открытым окнам. Перезапуск системы вернет синхронизацию панели задач, хотя проблема может повториться через некоторое время;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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