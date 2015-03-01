Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft переделала мобильное приложение Stream

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:27
  • Просмотров: 108

Microsoft переделала мобильное приложение Stream, и теперь доступны бета-версии для iOS и Android. Бета-версия дает вам ранний доступ к новому мобильному опыту, который включает в себя полное обновление дизайна, удобный доступ к Stream (Classic) и Stream (на SharePoint) видео, персонализированной домашней ленте и более богатому опыту просмотра видео.

Мобильное приложение Stream также позволяет вам искать видео по всей организации, наверстывать упущенное с помощью записей собраний Microsoft Teams, отмечать видео как избранное, чтобы их было легко найти позже, и беспрепятственно обмениваться видео со своими коллегами.

Обзор функций

• Используйте персонализированную домашнюю ленту, чтобы вернуться к ранее опубликованным видео, записям собраний и обновлениям совместной работы;
• Поиск любых видео в организации по ключевому слову или имени автора;
• Следите за пропущенными собраниями через специальный фильтр собраний на домашней странице;
• Отмечайте важные видео как избранное и находите их в любое время в разделе библиотеки;
• Делитесь полезными видео с коллегами одним нажатием кнопки;
• Беспрепятственный доступ как к Stream Classic , так и к Stream видеоконтенту (на SharePoint);

Microsoft переделала мобильное приложение Stream


Попробуйте бета-приложение

Готовы попробовать бета-версию мобильного приложения Stream? Вы можете найти инструкции по регистрации здесь: Stream mobile app beta signup (microsoft.com).
Microsoft ожидает, что общий релиз новых приложений Stream для iOS и Android начнется позже в этом календарном году. Если на вашем телефоне или планшете уже установлено мобильное приложение Stream, вы получите обновленное приложение, когда оно станет доступно в вашем регионе.

Примечание: Как в бета-версии, так и в общем релизе мобильного приложения Stream будут отсутствовать некоторые функции, которые могут быть важны для некоторых пользователей, такие как видеозапись, загрузка и автономная загрузка. Поскольку Microsoft продолжает создавать мобильное приложение, Microsoft ожидает добавления этих функций в 2023 году.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft откладывает переключение записей собраний Microsoft Teams в OneDrive

Microsoft откладывает переключение записей собраний Microsoft Teams в OneDrive

Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft обновила приложение Microsoft Stream на Android и iOS

Microsoft обновила приложение Microsoft Stream на Android и iOS

Microsoft имеет серьёзные планы на Microsoft Stream

Microsoft имеет серьёзные планы на Microsoft Stream

Windows 10 будет поддерживать несколько различных форматов субтитров для видео

Windows 10 будет поддерживать несколько различных форматов субтитров для видео




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+2  
Новостей: 14466
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085