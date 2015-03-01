Microsoft переделала мобильное приложение Stream
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:27
- Просмотров: 108
Microsoft переделала мобильное приложение Stream, и теперь доступны бета-версии для iOS и Android. Бета-версия дает вам ранний доступ к новому мобильному опыту, который включает в себя полное обновление дизайна, удобный доступ к Stream (Classic) и Stream (на SharePoint) видео, персонализированной домашней ленте и более богатому опыту просмотра видео.
Мобильное приложение Stream также позволяет вам искать видео по всей организации, наверстывать упущенное с помощью записей собраний Microsoft Teams, отмечать видео как избранное, чтобы их было легко найти позже, и беспрепятственно обмениваться видео со своими коллегами.
Обзор функций
• Используйте персонализированную домашнюю ленту, чтобы вернуться к ранее опубликованным видео, записям собраний и обновлениям совместной работы;
• Поиск любых видео в организации по ключевому слову или имени автора;
• Следите за пропущенными собраниями через специальный фильтр собраний на домашней странице;
• Отмечайте важные видео как избранное и находите их в любое время в разделе библиотеки;
• Делитесь полезными видео с коллегами одним нажатием кнопки;
• Беспрепятственный доступ как к Stream Classic , так и к Stream видеоконтенту (на SharePoint);
Попробуйте бета-приложение
Готовы попробовать бета-версию мобильного приложения Stream? Вы можете найти инструкции по регистрации здесь: Stream mobile app beta signup (microsoft.com).
Microsoft ожидает, что общий релиз новых приложений Stream для iOS и Android начнется позже в этом календарном году. Если на вашем телефоне или планшете уже установлено мобильное приложение Stream, вы получите обновленное приложение, когда оно станет доступно в вашем регионе.
Примечание: Как в бета-версии, так и в общем релизе мобильного приложения Stream будут отсутствовать некоторые функции, которые могут быть важны для некоторых пользователей, такие как видеозапись, загрузка и автономная загрузка. Поскольку Microsoft продолжает создавать мобильное приложение, Microsoft ожидает добавления этих функций в 2023 году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 14466
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085