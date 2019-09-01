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Компонент Power BI для приложений Vue.js теперь доступен

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:30
  • Просмотров: 92

За последние пару лет Microsoft выпустила компоненты Power BI как для React, так и для Angular. Это позволило двум знаменитым фреймворкам jаvascript использовать различные функции Power BI непосредственно в веб-приложениях, использующих их. Сегодня компания представила еще одну веху в этом отношении, объявив, что Vue.js присоединяется к этим рядам за счет введения нового компонента.

В последнем релизе разработчики могут использовать сильные стороны платформы анализа данных, встраивая содержимое Power BI в свои приложения Vue. Одновременно с этим панели управления, Q&A и другие функции Power BI также могут быть встроены с помощью нового компонента.


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Демонстрационное приложение, демонстрирующее использование этого компонента как для встраивания, так и для обновления отчетов, можно посмотреть здесь. Помимо использования компонента для встраивания отчетов, библиотека создания отчетов Power BI также может использоваться для редактирования таких отчетов. Как показано выше, встроенные отчеты имеют обработчики событий для различных взаимодействий. Они также позволяют размещать другие изящные функции для визуальных модификаций.

Примечательно, что помимо ранее выпущенных компонентов React и Angular, доступны и сквозные примеры для разработчиков, поддерживающие другие фреймворки, включая .NET, Java и другие.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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