Microsoft выпустила PowerToys 0.62.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:58
- Просмотров: 78
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.62.0.
Основные моменты
• Новая утилита: Screen Ruler — это быстрый и простой способ измерения пикселей на экране;
• Новая утилита: Quick Accent — простой способ написания букв с акцентом;
• Новая утилита: Text Extractor работает как Snipping Tool, но копирует текст из выделенной области с помощью OCR и помещает его в буфер обмена;
• PowerToy Run поставляется с новым плагином, позволяющим выполнять поиск в результатах прошлых запросов;
Известные проблемы
• Утилита Text Extractor в некоторых случаях не распознает текст на устройствах ARM64 под управлением Windows 10;
• После установки PowerToys новые пункты контекстного меню Windows 11 для PowerRename и Image Resizer могут не отображаться до перезагрузки;
• Поступают сообщения от пользователей, которые не могут открыть окно Настройки. Это вызвано несовместимостью с некоторыми приложениями (RTSS RivaTuner Statistics Server и MSI AfterBurner - известные примеры). Если это повлияло на вас, пожалуйста, проверьте связанную проблему, чтобы убедиться, работает ли какое-либо из представленных решений для вас;
Общее
• Добавлена новая утилита: Screen Ruler;
• Добавлена новая утилита: Quick Accent;
• Добавлена новая утилита: Text Extractor;
• Обновлены среды выполнения Windows App SDK до версии 1.1.4;
Always on Top
• Исправлена ошибка, из-за которой граница задерживалась при закрытии всплывающего окна Outlook;
Color Picker
• Исправлен цветовой формат HSB для правильного отслеживания HSV вместо HSL;
• Исправлена проблема, из-за которой коэффициент масштабирования не сбрасывался при повторном открытии окна масштабирования;
FancyZones
• Удалена кнопка для открытия настроек из FancyZones Editor, так как она открывалась за оверлеем;
• Изменен элемент управления расстоянием Highlight на ползунок в FancyZones Editor, чтобы исправить проблемы доступности для программ чтения с экрана;
• Исправлена проблема, из-за которой FancyZones Editor дублировал или редактировал неправильный макет;
• Исправлена проблема, из-за которой ширина/высота макета холста изменялись даже без открытия макета в FancyZones Editor;
File explorer add-ons
• Улучшения качества жизни для предварительного просмотра Developer Files, включая индикатор выполнения во время загрузки, улучшения производительности, улучшенный темный режим и журналы;
• Исправлены возможные уязвимости, связанные с WebView, в обработчиках SVG и Markdown;
• Исправлены некоторые состояния гонки в предварительном просмотре Developer Files, из-за которых полоса загрузки зависала;
• Добавлена поддержка локализации для сообщений предварительного просмотра Developer Files;
• Теперь можно настроить цвет по умолчанию для миниатюр Stl;
• Добавлена опция форматирования файлов JSON и XML перед рендерингом;
PowerRename
• Исправлена проблема, из-за которой генерировался тихий сбой, когда контекстное меню вызывалось, когда не был выбран какой-либо файл или папка. (Это было исправление для 0.61);
• Улучшена производительность при загрузке большого количества файлов;
• Исправлен конкретный случай, когда PowerRename пыталась переименовать файл в пустую строку;
• Пользовательский интерфейс теперь показывает, когда файл не может быть переименован из-за того, что его имя слишком длинное или содержит недопустимые символы;
PowerToys Run
• Добавлено исправление в плагин VSCodeWorkspaces для лучшей поддержки портативных установок;
• Плагин Folder теперь корректно расширяет %HOMEPATH%;
• Исправлен случай, когда предыдущий результат активировался при поиске новых результатов. Добавлена настройка для лучшего управления троттлингом ввода;
• Добавлена поддержка номеров портов в плагине URI;
• Исправлены ошибки запросов, когда опция задержки поиска была отключена;
• Новый плагин History для поиска старых результатов поиска;
• Изменено ключевое слово активации TimeDate по умолчанию на ), поскольку запросы, начинающиеся с (, ожидаются как глобальные запросы калькулятора, и добавлена информация в настройках, чтобы пользователи знали, что некоторые ключевые слова активации могут конфликтовать с обычным использованием некоторых плагинов при попытке выполнения глобального запроса;
• Плагин Unit Converter обновил свою зависимость UnitsNet и теперь поддерживает множественные единицы измерения;
• Улучшена логика проверки в плагине Calculator;
Runner
• Улучшено: Очистка старых папок установки и журналов при запуске;
Settings
• Корректировки изображений и формулировок;
• Обновлены иконки и изображения для новых утилит;
Shortcut Guide
• Исправлено сочетание клавиш диктора, чтобы включить недавно добавленную клавишу Control;
Installer
• Исправлена регрессия, из-за которой ярлык PowerToys удалялся при обновлении. (Это было исправление для 0.61);
• Обновлена зависимость .NET до версии 6.0.8;
Documentation
• Исправлены неверные ссылки на установщики в README;
Development
• Удалены остатки FXCop;
• Добавлен номер версии для отсутствующих двоичных файлов и добавлен скрипт CI для проверки правильности установки номеров версий для всех двоичных файлов;
• Обновлена зависимость для исправления сборки инструментов Visual Studio 17.3 C++;
• Исправлены и повторно активированы модульные тесты CI для FancyZones;
• Очищен и удален мертвый код из кодовой базы PowerRename;
• Добавлен скрипт для проверки соответствия целевых задач решения ожидаемым архитектурам процессоров;
• Устаревший пакет Castle.Core удален;
• Исправлены языковые опечатки в ресурсах PowerToys;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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