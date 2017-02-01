Microsoft раскрывает новые функции, добавленные в Windows Autopatch
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:01
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Microsoft анонсировала Windows Autopatch для корпоративных клиентов еще в апреле, чтобы взять на себя ответственность за развертывание обновлений и снизить нагрузку на ИТ-администраторов.
Windows Autopatch — это служба, в которой Microsoft использует инструменты развертывания, такие как Windows Update for Business (WUfB), от имени вашей организации, чтобы обеспечить автоматическое обновление Windows 10, Windows 11, Microsoft Edge, Teams и других служб Microsoft 365. Это включает в себя создание тестовых колец, мониторинг работоспособности и откат обновлений, если это необходимо. Служба была запущена в июле, и сегодня Microsoft поделилась некоторыми подробностями о новых функциях, недавно добавленных в Windows Autopatch.
Microsoft представила аутентификацию на основе приложения с помощью приложения Modern Workplace Management. Этот механизм аутентификации на основе сертификата гарантирует, что вам не нужно беспокоиться о ротации паролей, посторонних учетных записях служб и сложных политиках условного доступа (CA). Microsoft заверила клиентов, что, если они отказываются от использования Windows Autopatch по вышеупомянутым причинам, им следует попробовать еще раз.
Microsoft также упростила процесс проверки готовности устройств после регистрации. Устройства, которые не соответствуют предварительным требованиям для регистрации в Windows Autopatch, теперь отображаются в новой вкладке «Не зарегистрированы», тогда как устройства с конфликтующими политиками, блокирующими получение обновлений, отображаются в вкладке «Не готовы». Вы также сможете щелкнуть устройства, упомянутые в любой из этих вкладок, чтобы получить конкретные решения, адаптированные для каждого из них.
Наконец, отчеты об обновлениях качества Windows Autopatch теперь доступны в реальном времени, вы можете узнать больше об этом, посмотрев видео ниже:
Что касается того, что будет дальше, Microsoft анонсировала некоторые анонсы Autopatch на конференции Ignite в октябре. Также было подтверждено, что вскоре будет развернут процесс самостоятельной отмены регистрации и блейд Tenant Management.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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