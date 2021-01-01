Microsoft Teams скоро позволит пользователям просматривать всю ветку чата в результатах поиска
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:19
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Всякий раз, когда вы выполняете поиск сообщения чата в Microsoft Teams и нажимаете на искомый результат, вы будете перенаправлены в представление, в котором представлено только выбранное сообщение. Иногда это может представлять сложную ситуацию, поскольку пользователи могут быть не в состоянии понять контекст сообщения, поскольку оно выделено, и не предоставляется справочная информация для внесения некоторой ясности.
Но это скоро изменится, так как Microsoft в настоящее время работает над функцией, которая позволит пользователям просматривать полную ветку чата после нажатия на результаты поиска сообщения. В свою очередь, это облегчит пользователям отслеживание их разговоров и обращение к разговорам и предыдущим сообщениям, связанным с искомым сообщением. Предполагается, что эта функция станет общедоступной в октябре этого года как для пользователей Windows, так и для пользователей Mac.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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