Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Edge на Android получает улучшенную блокировку видеорекламы

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:17
  • Просмотров: 0

Microsoft Edge на Android далек от того, чтобы быть популярным браузером. Согласно последнему отчету StatCounter, доля рынка Edge слишком мала, чтобы отражаться в диаграммах, поскольку пользователи Android не хотят отказываться от Chrome или Samsung Internet. Тем не менее, новая функция в Edge для Android может побудить пользователей отказаться от основных браузеров в пользу решения Microsoft.

Как заметил пользователь под ником «Leopeva64-2», Edge для Android получил новый экспериментальный флаг, чтобы улучшить блокировку рекламы в браузере. С новой конфигурацией Edge для Android должен лучше блокировать видеорекламу, например, прероллы YouTube. По словам «Leopeva64-2», флаг достаточно хорошо блокирует видеорекламу, но ваш опыт может немного отличаться.



Чтобы протестировать обновленный блокировщик рекламы в Microsoft Edge для Android, загрузите браузер из Google Play и перейдите на страницу edge://flags/#edge-block-video-ads. Установите флажок «Включено» и перезапустите браузер. После этого попробуйте открыть YouTube или любой другой веб-сайт, содержащий видеорекламу.

Другой интересный флаг, который был обнаружен в версии Canary:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Бета-версия Microsoft Edge получила очередное обновление для Android

Бета-версия Microsoft Edge получила очередное обновление для Android

Microsoft Edge Beta получил обновление на Android

Microsoft Edge Beta получил обновление на Android

Android-версия Microsoft Edge Preview получила обновление

Android-версия Microsoft Edge Preview получила обновление

Microsoft Edge Beta для Android получил обновление

Microsoft Edge Beta для Android получил обновление

Предварительная версия Microsoft Edge стала доступна для Android (Microsoft Launcher доступен для всех пользователей)

Предварительная версия Microsoft Edge стала доступна для Android (Microsoft Launcher доступен для всех пользователей)




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 1
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex
KABEL58
+3  
Новостей: 14477
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085