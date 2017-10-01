Microsoft Edge на Android получает улучшенную блокировку видеорекламы
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:17
- Просмотров: 0
Microsoft Edge на Android далек от того, чтобы быть популярным браузером. Согласно последнему отчету StatCounter, доля рынка Edge слишком мала, чтобы отражаться в диаграммах, поскольку пользователи Android не хотят отказываться от Chrome или Samsung Internet. Тем не менее, новая функция в Edge для Android может побудить пользователей отказаться от основных браузеров в пользу решения Microsoft.
Как заметил пользователь под ником «Leopeva64-2», Edge для Android получил новый экспериментальный флаг, чтобы улучшить блокировку рекламы в браузере. С новой конфигурацией Edge для Android должен лучше блокировать видеорекламу, например, прероллы YouTube. По словам «Leopeva64-2», флаг достаточно хорошо блокирует видеорекламу, но ваш опыт может немного отличаться.
Чтобы протестировать обновленный блокировщик рекламы в Microsoft Edge для Android, загрузите браузер из Google Play и перейдите на страницу edge://flags/#edge-block-video-ads. Установите флажок «Включено» и перезапустите браузер. После этого попробуйте открыть YouTube или любой другой веб-сайт, содержащий видеорекламу.
Другой интересный флаг, который был обнаружен в версии Canary:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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