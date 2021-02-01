Подписывайте документы в реальном времени во время собраний Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:52
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Microsoft объявила, что разработала решение, которое позволяет ставить цифровые подписи во время cсобраний Teams. Компания заявила, что поставщики электронной подписи смогут внедрить это решение.
С помощью нескольких щелчков участник Teams сможет поделиться документом, который необходимо подписать, с остальными членами группы. Участники могут нажать на поле, которое им нужно подписать, и Teams SSO обеспечит беспрепятственное подписание документа. Microsoft заявила, что некоторые общие документы на собраниях, которые необходимо подписать, включают соглашения о покупке, входящие счета-фактуры и соглашения о неразглашении.
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Учитывая профессиональный характер Microsoft Teams, нетрудно понять, что поддержка электронной подписи была распространенным требованием. В настоящее время решение доступно в настольном клиенте Teams, а поддержка других версий будет добавлена в ближайшее время. Кроме того, эта функциональность доступна только для пользователей из той же организации или арендатора, но поддержка для гостевых и анонимных пользователей также появится в будущем.
Для тех, кто хочет покопаться в коде, Microsoft сделала его доступным на GitHub. Компания заявила, что код может быть адаптирован, поэтому поставщики могут изменить необходимый тип подписи с помощью опций, включая ручную подпись, электронную подпись или подпись на основе сертификата. Код также может быть адаптирован для других сценариев, таких как принятие изменений в документах или проверка кода.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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