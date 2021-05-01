Пользователи Excel на Mac и Windows скоро смогут автоматизировать повторяющиеся задачи
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:28
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Компания Microsoft, похоже, настроена сделать поддержку Office Scripts для Excel более доступной. Несколько месяцев назад компания добавила возможность для членов команды сайта SharePoint легкого сотрудничества, просмотра и запуска принадлежащих команде скриптов в своих рабочих книгах Excel. Однако Office Scripts, набор функций автоматизации, в настоящее время ограничен веб-версией Excel. Это изменится в следующем месяце, так как Microsoft обещает вывести его на большее количество платформ, а именно на Mac и Windows.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, пользователи Excel на Mac и Windows смогут автоматизировать свои повторяющиеся задачи в октябре. Пользователи смогут создавать, редактировать и запускать Office Scripts в Excel для Windows и Mac с помощью редактора кода и панели All Scripts, точно так же, как веб-версия Excel.
Возможность создания, редактирования и запуска Office Scripts в Excel будет очень полезна, особенно на рабочих местах. Вы можете легко автоматизировать свои повседневные задачи, а это значит, что вам не нужно беспокоиться о том, что вы забудете шаги. Однако вам придется терпеливо ждать до октября, чтобы использовать её в Excel для Mac или Windows.
Согласно странице дорожной карты, набор функций автоматизации будет доступен для Mac в виде предварительной версии в октябре, а для Windows - в сентябре. Microsoft также обещает общую доступность в том же месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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