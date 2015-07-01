Microsoft улучшает опыт обновления приложений Office

Click-to-Run - это новый способ доставки и обновления Microsoft Office для клиентов широкополосной доступа. Click-to-Run использует технологии виртуализации и потоковой передачи Microsoft.



Продукты Click-to-Run используют потоковую передачу. Думайте об этом так же, как вы думаете о потоковом видео Вы можете посмотреть первую часть видео до того, как будет загружен весь файл. Аналогичным образом, с помощью функции Click-to-Run вы можете начать использовать Office до того, как будет загружен весь пакет или продукт. Пока вы используете свое приложение, остальная часть Office тихо загружается в фоновом режиме.

Обновления программного обеспечения могут быть очень раздражающими, особенно если они прерывают важные рабочие процессы или влияют на вашу производительность. Это касается не только обновлений операционной системы, но и обновлений приложений. Когда дело доходит до приложений Office, Microsoft пытается решить эту проблему с помощью функции под названием «Обновление при блокировке».До сих пор, если у вас было открыто приложение Office, например, Excel, и вы оставляли его в запущенном состоянии на ночь, Microsoft не могла обновить его, даже если должны были быть внесены некоторые экстренные исправления. С новой функцией этот процесс станет намного более тихим и оптимизированным.Даже если вы оставите приложение Office открытым в состоянии простоя или заблокируете свой компьютер, новая функция закроет приложение, когда это будет совершенно безопасно, применит обновление, а затем восстановит приложение до его предыдущего состояния. Microsoft утверждает, что весь этот процесс займет около четырех секунд, а это означает, что рабочие процессы не будут нарушены.Новая функция основана на технологии Microsoft Click-to-Run, которая используется для доставки обновлений для программного обеспечения, такого как Office. Вот как Microsoft описывает её:Последнее улучшение применяется к подпискам Microsoft 365, Visio, Project и бессрочным лицензиям на Office 2016, 2019 и 2021. Эта функция будет применяться к вышеупомянутым приложениям с помощью следующих каналов доставки:• Current Channel: Version 2109 или позже;• Monthly Enterprise Channel: Version 2112 или позже;• Semi-Annual Enterprise Channel (Preview): Version 2202 или позже;• Semi-Annual Enterprise Channel: Version 2208 или позже (появится в январе 2023 года);Microsoft подчеркнула, что это серверное обновление для улучшения процесса доставки, поэтому нет никакого административного контроля, который вы могли бы использовать, чтобы отключить его.Узнать другие подробности можно здесь