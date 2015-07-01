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Microsoft улучшает опыт обновления приложений Office

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:56
  • Просмотров: 0

Обновления программного обеспечения могут быть очень раздражающими, особенно если они прерывают важные рабочие процессы или влияют на вашу производительность. Это касается не только обновлений операционной системы, но и обновлений приложений. Когда дело доходит до приложений Office, Microsoft пытается решить эту проблему с помощью функции под названием «Обновление при блокировке».

До сих пор, если у вас было открыто приложение Office, например, Excel, и вы оставляли его в запущенном состоянии на ночь, Microsoft не могла обновить его, даже если должны были быть внесены некоторые экстренные исправления. С новой функцией этот процесс станет намного более тихим и оптимизированным.

Даже если вы оставите приложение Office открытым в состоянии простоя или заблокируете свой компьютер, новая функция закроет приложение, когда это будет совершенно безопасно, применит обновление, а затем восстановит приложение до его предыдущего состояния. Microsoft утверждает, что весь этот процесс займет около четырех секунд, а это означает, что рабочие процессы не будут нарушены.

Новая функция основана на технологии Microsoft Click-to-Run, которая используется для доставки обновлений для программного обеспечения, такого как Office. Вот как Microsoft описывает её:

Click-to-Run - это новый способ доставки и обновления Microsoft Office для клиентов широкополосной доступа. Click-to-Run использует технологии виртуализации и потоковой передачи Microsoft.

Продукты Click-to-Run используют потоковую передачу. Думайте об этом так же, как вы думаете о потоковом видео Вы можете посмотреть первую часть видео до того, как будет загружен весь файл. Аналогичным образом, с помощью функции Click-to-Run вы можете начать использовать Office до того, как будет загружен весь пакет или продукт. Пока вы используете свое приложение, остальная часть Office тихо загружается в фоновом режиме.


Последнее улучшение применяется к подпискам Microsoft 365, Visio, Project и бессрочным лицензиям на Office 2016, 2019 и 2021. Эта функция будет применяться к вышеупомянутым приложениям с помощью следующих каналов доставки:

• Current Channel: Version 2109 или позже;
• Monthly Enterprise Channel: Version 2112 или позже;
• Semi-Annual Enterprise Channel (Preview): Version 2202 или позже;
• Semi-Annual Enterprise Channel: Version 2208 или позже (появится в январе 2023 года);

Microsoft подчеркнула, что это серверное обновление для улучшения процесса доставки, поэтому нет никакого административного контроля, который вы могли бы использовать, чтобы отключить его.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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