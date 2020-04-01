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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.89.76.102

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:43
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.89.76.102

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.89.76.102.

Что нового?

• Предварительный просмотр изображения, полученного в уведомлениях на iOS. Нажав и удерживая баннер уведомления Skype, вы можете предварительно просмотреть полученное изображение, а также выбрать вариант «Ответить или поставить палец вверх»;
• Кликабельное изображение профиля на всех платформах. Это позволяет быстрее обновлять профиль;
• Раздел «Подключение по Skype» при первом нажатии опыта поиска на всех платформах. Разделы «Легко найти контакты», «Сканировать QR-код» и «Пригласить в Skype» отображаются при первом нажатии поиска, что позволяет пользователям легко устанавливать связь с другими пользователями;
• Быстрые действия «Что нового в Skype» и «Легкие собрания с кем угодно» на стартовой странице домашнего экрана на всех настольных компьютерах и в Интернете. Это видно при перезапуске приложения и новой установке. Также улучшена кнопка «Поделиться профилем» на этой странице;
• Улучшения в добавлении кастомных аватаров при проведении нового собрания на мобильных устройствах и в Интернете;
• Улучшения пользовательского интерфейса для плавающего режима, когда скрытые субтитры включены во время вызова на всех платформах. Панель настроек добавлена во все виды (нижний, левый, плавающий). Доступные настройки: язык и режим положения субтитров;

Исправления ошибок:

• Включите «Режим оптимизации» в настройках устройств Android, если вы не получаете уведомления о входящем вызовах или сообщениях, когда ваш экран выключен/ когда приложение Skype не открыто;
• Улучшения пользовательского интерфейса для аватаров и текста при использовании субтитров во время вызова;
• Отсутствовала опция закрытия при открытии изображения профиля другого пользователя на iOS. Вам не нужно будет возвращаться, чтобы выйти из этого представления;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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