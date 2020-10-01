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WebView2 теперь общедоступен для приложений WinUI 2 UWP в Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:17
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Microsoft объявила, что WebView2 теперь общедоступен для настольных приложений Windows (UWP). В отличие от оригинального WebView, основанного на EdgeHTML, WebView2 основан на Chromium.

WebView2 позволяет разработчикам Windows встраивать веб-контент в свои приложения. Замена устаревшего WebView на основе EdgeHTML вариантом на основе Chromium обеспечивает лучшую совместимость, устойчивость, поддержку и современные функции. Кроме того, поскольку WebView2 является частью Windows 11 и Windows 10, разработчики, использующие WebView2, могут предоставлять своим клиентам «более легкие» приложения. Наконец, одно из самых больших преимуществ WebView2 заключается в том, что элемент управления поддерживает более старые версии Windows, а не только Windows 10, что позволяет разработчикам охватить больше пользователей. По данным Microsoft, разработчики могут создавать приложения с помощью WebView2 для Windows 7, 8, 10 и 11.

Компания говорит, что PowerApps — одно из первых приложений WinUI 2 со встроенным WebView2. Проект позволяет клиентам создавать приложения для популярных платформ и создавать пользовательские интерфейсы с помощью элементов перетаскивания. Вы можете узнать больше и начать работу с Microsoft PowerApps на официальном сайте.

Разработчики, которые хотят встроить WebView2 в свои WinUI-приложения, могут найти всю необходимую информацию об использовании WebView2 в руководстве «Начало работы», доступном в официальной документации.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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