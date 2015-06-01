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Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.4 Preview 2

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:59
  • Просмотров: 101

Компания Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.4 Preview 2. Обновление исправляет множество проблем, о которых сообщалось в первой предварительной версии, и содержит множество новых функций. Компания попросила тех, кто тестирует предварительную версию, продолжать оставлять отзывы через сообщество разработчиков и сообщать о любых проблемах.

Если вы хотите загрузить Visual Studio 2022 17.4 Preview 2, то просто зайдите на веб-страницу предварительной версии и нажмите «Загрузить предварительную версию». Новый релиз доступен для Visual Studio Community, Visual Studio Professional и Visual Studio Enterprise. Если он у вас уже установлен, при следующем открытии Visual Studio 2022 17.4 Preview 1 может появиться всплывающее окно с предложением обновления.

Вы можете ознакомиться с примечаниями к выпуску, если хотите глубже погрузиться в новые функции.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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