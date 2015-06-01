Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.4 Preview 2
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:59
- Просмотров: 101
Компания Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.4 Preview 2. Обновление исправляет множество проблем, о которых сообщалось в первой предварительной версии, и содержит множество новых функций. Компания попросила тех, кто тестирует предварительную версию, продолжать оставлять отзывы через сообщество разработчиков и сообщать о любых проблемах.
Если вы хотите загрузить Visual Studio 2022 17.4 Preview 2, то просто зайдите на веб-страницу предварительной версии и нажмите «Загрузить предварительную версию». Новый релиз доступен для Visual Studio Community, Visual Studio Professional и Visual Studio Enterprise. Если он у вас уже установлен, при следующем открытии Visual Studio 2022 17.4 Preview 1 может появиться всплывающее окно с предложением обновления.
Вы можете ознакомиться с примечаниями к выпуску, если хотите глубже погрузиться в новые функции.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
+5Новостей: 14491
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085