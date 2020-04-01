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Microsoft выпустила PowerToys 0.62.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:52
  • Просмотров: 68

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.62.1.

Вот список исправлений:

• #20297 - Исправлена проблема, из-за которой отчет об ошибке не создавался для некоторых пользователей из-за попытки включения журналов из папки, которая могла еще не существовать;
• #20367 - Исправлена проблема, из-за которой Quick Accent приводила к неправильной работе Keyboard Manager;
• #20430, #20450 и #20532 - Добавлен более устойчивый код выхода для фоновых процессов C#, которые вызывали сбои, о которых сообщалось при обновлении PowerToys или сред выполнения .NET;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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