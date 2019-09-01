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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 107.0.1379.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 01:19
  • Просмотров: 247
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 107.0.1379.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 107.0.1379.1.

Добавлены функции:

• Обновлена иконка профиля по умолчанию, чтобы она была одинаковой на всех платформах;

Улучшена надежность:

• Улучшена плавность видеоплеера при повороте экрана или касании полноэкранной иконки на Android;
• Улучшен пользовательский интерфейс меню переполнения на Android;
• Улучшена озвучка на iOS при переключении учетных записей;
• Улучшена озвучка заголовков для меню переполнения iOS;
• Улучшен процесс входа в систему на Android;
• Улучшены объявления диктора о предсказанном тексте;

Изменено поведение:

• Включена программа Microsoft Rewards в Индии;
• Включен новый клиент SmartScreen в macOS;
• Исправлена проблема, из-за которой клавиатура перекрывала экран в ландшафтном режиме на Android;
• Исправлены различные сбои;
• Исправлена настройка контекстного поиска на Android;
• Исправлена проблема при использовании функции «Прочитать вслух» после перевода;
• Исправлен сбой на iOS;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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