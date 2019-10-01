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Защита от несанкционированного доступа включена для существующих клиентов Microsoft Defender for Endpoint

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:03
  • Просмотров: 115

Microsoft объявила, что включает защиту от несанкционированного доступа для всех существующих клиентов Microsoft Defender for Endpoint. С помощью этой защиты невозможно внести несанкционированные изменения в ваши настройки безопасности. Это также позволяет вам узнать, предпринимались ли кем-либо какие-либо попытки вмешательства в настройки.

В прошлом году эта функция была включена по умолчанию для всех новых клиентов с лицензиями Defender for Endpoint Plan 2 или Microsoft 365 ES. Однако сейчас она включается для всех существующих клиентов. Microsoft сообщит пользователям через уведомление о включении функции за 30 дней до ее включения.
Хотя Microsoft рекомендует включить защиту от несанкционированного доступа в вашей организации для предотвращения атак, она по-прежнему дает вам опцию для явного отказа. Чтобы отказаться от включения, выполните следующие действия:

1. Перейдите на сайт security.microsoft.com и войдите в систему.
2. Перейдите в Настройки> Конечные точки> Дополнительные функции.
3. Включите защиту от несанкционированного доступа, выбрав соответствующий переключатель.
4. Выберите «Сохранить предпочтения»;
5. Отключите защиту от несанкционированного доступа, выбрав соответствующий переключатель.
6. Выберите «Сохранить предпочтения»;

Если вы хотите углубиться и узнать больше о защите от несанкционированного доступа, перейдите на страницу Microsoft Docs, где вы можете прочитать об этом более подробно.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.netneowin.net[/url]
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