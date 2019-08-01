Microsoft выпустила Xbox Wireless Controller – Mineral Camo Special Edition
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:06
- Просмотров: 51
Линейка беспроводных контроллеров Xbox снова расширилась, на этот раз в качестве последнего доступного варианта появился Mineral Camo Special Edition. Серия Camo для контроллера текущего поколения до сих пор использовала цвета Night Ops, Arctic и Daystrike, а теперь к ним присоединяется Mineral.
Передняя сторона сочетает в себе ярко-фиолетовый, аквамариновый, темно-фиолетовый и минерально-голубой цвета с камуфляжным рисунком. Кнопки, D-pad и стики выполнены в аквамариновом цвете. Как и все другие стандартные беспроводные контроллеры Xbox, этот имеет текстурированную поверхность на рукоятках, бамперах и задней панели.
Кнопка «Поделиться» предлагает простой способ захвата скриншотов и видео, но ее также можно переназначить. Также имеется порт USB-C, порт для стереогарнитуры 3,5 мм, отсек для батареи и функция распознавания нескольких устройств.
Xbox Wireless Controller – Mineral Camo Special Edition можно купить за $69,99 и е Microsoft Store и у розничных продавцов. Он совместим с консолями Xbox Series X|S и Xbox One, ПК и мобильными устройствами. Для тех, кто ищет подходящую подставку для зарядки, официально лицензированная Mineral Camo Razer Universal Quick Charging Stand также доступна за $49.99.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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