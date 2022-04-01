Microsoft выпустила Visual Studio 2022 for Mac 17.4 Preview 2.1
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:11
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После релиза Visual Studio 2022 17.4 Preview 2 две недели назад Microsoft объявила о выпуске Visual Studio 2022 for Mac 17.4 Preview 2.1. Второй релиз предварительной версии Visual Studio 2022 for Mac 17.4 предназначен для учета отзывов клиентов и улучшения взаимодействия с пользователем.
Этот релиз содержит ряд обновлений, включая перезапуск отладки одним щелчком мыши, улучшения оболочки, улучшения редактора, установку без Rosetta и улучшенную поддержку предстоящей версии .NET 7.
На панели инструментов теперь есть новая кнопка перезапуска, которую можно щелкнуть при отладке. Наряду с возвращением окна инструментов класса пользователи теперь снова могут перетаскивать документы в параллельные редакторы или перетаскивать их в плавающее окно. Новый пользовательский интерфейс в редакторе предлагает улучшенный опыт для пользователей.
Кроме того, пользователям не нужно сначала включать Rosetta, чтобы установить Visual Studio 2022 for Mac; однако в некоторых случаях требуется Rosetta, и появится приглашение, если он еще не включен. Улучшенная поддержка предстоящей версии .NET 7 также включает приложения .NET MAUI, созданные с помощью .NET 7.
Вы можете загрузить Visual Studio 2022 for Mac 17.4 Preview 2.1, перейдя сюда. Чтобы узнать больше о последних улучшениях в этом релизе, вы можете просмотреть примечания к предварительной версии здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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