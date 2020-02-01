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Edge Canary для Windows теперь получает два обновления в день

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:57
  • Просмотров: 121

Хорошие новости для тех, кто использует Microsoft Edge и тестирует браузер Microsoft в Canary Channel: компания объявила об удвоении количества обновлений и отправке двух ежедневных обновлений для Edge Canary вместо одного.

Canary — это один из трех каналов тестирования, которые Microsoft использует для предварительного тестирования ранних обновлений и новых функций перед их выпуском для широкой публики. Это самый быстрый и наименее стабильный канал, где серьезные ошибки или нестабильности не являются чем-то необычным. Последнее изменение делает Edge Canary еще быстрее.

Теперь Microsoft выпускает два обновления в день в Canary Channel. Компания заявляет, что это позволит ей воспользоваться «отличной быстрой обратной связью», которую она получает от инсайдеров Edge , и быстрее доставлять новый код. Увеличение количества обновлений означает, что пользователям придется чаще перезапускать браузер. Тем не менее, Microsoft говорит, что пользователи могут использовать Edge Canary без перезапуска столько, сколько захотят. Кроме того, в некоторые дни будет только одно обновление или вообще не будет обновлений.

Изменения в Canary Channel в настоящее время относятся только к Windows. Edge Canary для Linux, macOS и Android продолжит получать ежедневные релизы.

Вы можете начать работу с программой Edge Insider на официальном веб-сайте. Обратите внимание, что использование Edge Canary в качестве основного браузера - не лучшая идея из-за нестабильности, необработанных функций и ошибок. К счастью, Microsoft позволяет использовать предварительные сборки вместе со стабильной версией для тестирования ранних обновлений без риска.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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