PowerToys получит утилиту File Locksmith
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:13
- Просмотров: 137
Будущее обновление Microsoft PowerToys добавит новую утилиту к уже внушительному набору разнообразных утилит, которыми пользователи Windows 10 и Windows 11 могут пользоваться бесплатно. В настоящее время Microsoft работает над внедрением утилиты File Locksmith, призванной помочь пользователям Windows понять, почему они не могут удалить определенный файл или папку.
File Locksmith добавит новый пункт контекстного меню (в настоящее время называется «Что использует этот файл?»), отвечающий за отображение того, какие процессы «удерживают» файл или каталог, что предотвращает его удаление или переименование.
«Грубый макет» показывает, как может выглядеть File Locksmith, показывая процессы, их идентификаторы, заблокированные файлы или каталоги, а также кнопку для завершения перечисленных процессов. Эта концепция выглядит на одном уровне с тем, что в настоящее время предлагает PowerToys, хотя стоит упомянуть, что Microsoft, скорее всего, изменит положение кнопки со стрелкой вниз, отвечающей за раскрытие дополнительных деталей, чтобы пользователи не могли случайно завершить задачу вместо получения дополнительной информации о ней.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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