Microsoft выпустила PowerToys 0.63.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:46
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.63.0.
Основные моменты
• QuickAccent содержит новую настройку для выбора языка. Это позволит сократить количество символов с акцентом, которые необходимо выбрать пользователю;
• Уменьшен размер установщика (125 МБ в 0.62.1 по сравнению с 83 МБ в 0.63.0) и установленного (817 МБ в 0.62.1 по сравнению с 587 МБ в 0.63.0) размера за счет совместного использования файлов Windows App SDK, VC++ redistributable и PowerToys Interop runtime между утилитами. Это шаг к удалению требования UAC при установке. Следующим шагом будет доставка .NET self-contained и совместное использование утилит;
Известные проблемы
• Утилита Text Extractor в некоторых случаях не распознает текст на устройствах ARM64 под управлением Windows 10;
• После установки PowerToys новые пункты контекстного меню Windows 11 для PowerRename и Image Resizer могут не отображаться до перезагрузки;
• Поступают сообщения от пользователей, которые не могут открыть окно Настройки. Это вызвано несовместимостью с некоторыми приложениями (RTSS RivaTuner Statistics Server и MSI AfterBurner - известные примеры). Если это повлияло на вас, пожалуйста, проверьте связанную проблему, чтобы убедиться, работает ли какое-либо из представленных решений для вас;
Общее
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою генерации отчетов об ошибках. (Это было исправление для версии 0.62);
• Обновлены среды выполнения Windows App SDK до версии 1.1.5;
Always on Top
• Исправлена проблема, из-за которой граница задерживалась при перемещении окна между виртуальными рабочими столами;
• Минимальная толщина границ теперь равна 1;
• Границы отображались в миниатюрах виртуального рабочего стола. Они были удалены;
• Исправлены визуальные эффекты границ, чтобы они более точно соответствовали границам приложения;
Awake
• Исправлена логика выхода из утилиты, чтобы закрыть все потоки и избежать сбоев. (Это было исправление для 0.62);
Color Picker
• Исправлена логика выхода из утилиты, чтобы закрыть все потоки и избежать сбоев. (Это было исправление для 0.62);
• Исправлена ошибка инициализации, из-за которой положение мыши устанавливалось неправильно;
FancyZones
• Исправлена логика выхода из FancyZones Editor, чтобы закрыть все потоки и избежать сбоев. (Это было исправление для 0.62);
File explorer add-ons
• Обновлена зависимость WebView 2 до 1.0.1343.22;
• Исправлен предварительный просмотр файлов .reg;
Image Resizer
• Исправлена ошибка, которая приводила к сбою File Explorer при некоторых условиях при доступе к контекстному меню.
PowerToys Run
• Добавлена поддержка открытия окон терминала в режиме quake;
• Исправлена логика выхода из утилиты, чтобы закрыть все потоки и избежать сбоев. (Это было исправление для 0.62);
• Улучшена иконка, которая отображается в плагине Program для псевдонимов выполнения приложений;
• Исправлены вызовы браузера по умолчанию при установке Firefox из Microsoft Store;
• Исправлена проблема доступности, из-за которой элементы управления, добавленные к записям результатов, не объявлялись;
• Поиск был улучшен и теперь должен возвращать результаты, в которых термины в запросе отображаются в конце результата;
Quick Accent
• Улучшена производительность клавиатурных зацепок. (Это было исправление для версии 0.62);
• Исправлена ошибка, из-за которой Quick Accent вмешивалась в работу Keyboard Manager. (Это было исправление для версии 0.62);
• Добавлен правильный символ β в верхнем регистре;
• Выбор акцентного символа теперь должен зацикливаться;
• Добавлена настройка выбора языка для уменьшения количества отображаемых акцентированных символов. Доступные языки: денежный, чешский, голландский, французский, венгерский, исландский, итальянский, маори, пиньинь, польский, румынский, словацкий, испанский и турецкий;
Screen Ruler
• Улучшен UI/UX и описания настроек;
• Исправлена логика выхода из утилиты, чтобы закрыть все потоки и избежать сбоев. (Это было исправление для 0.62);
Settings
• Обновлены иконки пользовательского интерфейса;
• Улучшены описания и деамбигурация;
• Исправлены поля флажков и другие изменения дизайна;
Text Extractor
• Удалены лишние пробелы при распознавании китайского, японского или корейского языков;
• Исправлена логика выхода из утилиты, чтобы закрыть все потоки и избежать сбоев. (Это было исправление для 0.62);
• Исправлена проблема, из-за которой выделение начиналось при щелчке правой кнопкой мыши;
Installer
• Добавлена логика для выхода из PowerToys при обновлении перед попыткой обновления .NET;
• Обновлена зависимость .NET до версии 6.0.9;
• Добавлены более понятные имена шагов установки для загрузчика;
• Windows App SDK, VC++ redistributable и файлы PowerToys Interop runtime теперь совместно используются утилитами через жесткие ссылки, что уменьшает размер установки;
Documentation
• Исправлены опечатки в документации Keyboard Manager;
• Ссылки docs.microsoft.com заменены на learn.Microsoft.com;
Development
• Исправлена ошибка сборки, из-за которой разработчики не могли переключаться между конфигурациями без предварительной очистки локальных файлов сборки;
• Перехваты исключений C++ были исправлены для перехвата по ссылке, чтобы избежать ненужных операций копирования;
• Общая очистка кода C#, исправление формата и удаление неиспользуемых подавлений анализа кода;
• Удален ненужный префикс muxc из файлов XAML;
• Повторно включены тесты в конвейере, которые зависят от WebView2;
• Пакеты контекстного меню Windows 11 tier 1 теперь содержат префикс «Microsoft.PowerToys»;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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