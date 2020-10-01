Microsoft исправляет ошибку, которая вызвала сбой Outlook при запуске
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:02
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Еще в августе Microsoft опубликовала документ поддержки, касающийся проблемы, из-за которой происходил сбой приложения Outlook или оно переставало отвечать на запросы при запуске. После исследования компания обнаружила, что проблема возникла, когда значение данных строки EmailAddress под идентификатором Office оставалось пустым.
Следовательно, компания разработала потенциальный обходной путь, используя тот же метод для ручного ввода значения, чтобы обойти проблему. Кроме того, также рекомендуется отключить поддержку диагностики в Outlook с помощью редактирования реестра. Microsoft также рекомендовала старый способ выхода из системы и повторного входа в нее для автоматического повторного заполнения записей.
Недавно Microsoft вернулась к ошибке и подтвердила, что проблема исправлена. Исправление сбоя доступно в Current Channel Version 2209 (Build 15629.20156) и Semi-Annual Enterprise Channel (Preview) Version 2208 (Build 15601.20158).
Microsoft пишет:
ПРОБЛЕМА
Когда вы запускаете Outlook Desktop, оно проходит загрузку профиля и обработку, ненадолго открывается, а затем перестает отвечать на запросы.
СТАТУС: ИСПРАВЛЕНО
Эта проблема исправлена в Current Channel Version 2209 (Build 15629.20156) и Semi-Annual Enterprise Channel (Preview) Version 2208 (Build 15601.20158). Как только эти сборки попадут в другие каналы, исправления последуют за ними.
Когда вы запускаете Outlook Desktop, оно проходит загрузку профиля и обработку, ненадолго открывается, а затем перестает отвечать на запросы.
СТАТУС: ИСПРАВЛЕНО
Эта проблема исправлена в Current Channel Version 2209 (Build 15629.20156) и Semi-Annual Enterprise Channel (Preview) Version 2208 (Build 15601.20158). Как только эти сборки попадут в другие каналы, исправления последуют за ними.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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