Microsoft Edge получает новую функцию на боковой панели
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:41
- Просмотров: 142
Microsoft представила функцию поиска на боковой панели в Edge более года назад, и со временем она превратилась в то, где вы можете запускать такие службы, как Microsoft Outlook. Это стало еще лучше, когда Microsoft добавила возможность изменения размера боковой панели в Edge Canary.
Пользователь под ником «Leopeva64-2» заявил, что новая боковая панель с изменяемым размером доступна в последнем обновлении Edge Canary, но некоторым не удалось воспроизвести изменение в Edge Canary версии 107.0.1417.0. Следовательно, это может быть контролируемым развертыванием. К счастью, пользователь опубликовал несколько изображений, объясняющих, как это работает.
Во-первых, вам не нужно включать флаг, чтобы иметь возможность изменения размера боковой панели. Она доступна по умолчанию, если Microsoft развернула её для вас. Если вы один из счастливчиков, вам нужно навести указатель мыши на пространство, которое отделяет содержимое страницы от боковой панели. После этого вы увидите двойную стрелку, которая позволяет изменять размер панели.
Как указал пользователь, она имеет некоторые ограничения. Например, вы не можете изменять размеры панелей «Избранное», «История», «Загрузки», «Коллекции» и «Outlook».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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