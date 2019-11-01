Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.90.76.202
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:42
- Просмотров: 161
омпания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.90.76.202.
Что нового?
• Расширение календаря Skype добавлено к местоположению событий календаря iOS на iPhone, iPad и Mac. Теперь вы можете легко создать собрание Skype из своего календаря iOS, а также пригласить других, не являющихся пользователями Skype, присоединиться к этому собранию;
• Автоматическое определение языка для субтитров вызовов и перевод на всех платформах. Если пользователь A говорит по-английски, а пользователь B говорит по-французски, перевод начинается с конфигурации en-US <-> fr-FR. Если пользователь B начнет говорить по-чешски, перевод будет изменен на en-US <-> cs-CZ. Пользователь A не заметит никаких изменений, перевод продолжится на английский язык. Пользователь B начнет слышать перевод на чешский язык;
• Просматривайте и сканируйте QR-код в Skype, чтобы легче общаться с друзьями и семьей на iOS, Android и в Интернете. Нажмите на свое имя в верхней части экрана «Чаты», чтобы просмотреть QR-код в правом верхнем углу;
• Кликабельные сообщения, которые отображаются над участником вызова, когда он находится в полноэкранном представлении/стадии вызова на всех платформах. Во время вызова вы можете щелкнуть предварительный просмотр сообщения, который появляется, когда участник вызова отправляет его, чтобы легко перейти к сообщению в чате;
• Подсказки для новых функций реакций на сообщения на всех платформах. Это должно легко дать вам знать, когда Microsoft выпустит новые функции.;
• Поддержка иконок тематического лаунчера Android 13 на Android. Иконки Skype будут выравниваться в соответствии с вашей предпочтительной темой;
Улучшения стабильности
Исправления ошибок:
• Удален символ @ на отдельной строке для упоминаний;
• Удержание вызова не отображалось на iPad;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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