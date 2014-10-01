Microsoft увольняет почти 1000 сотрудников в Xbox, Azure и других подразделениях
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:41
- Просмотров: 127
За последние несколько месяцев многие технологические компании сокращали численность, реорганизовывались, инициировали замораживание найма и увольняли сотрудников, в основном из-за недавнего экономического спада.
После увольнения, произошедшего пару месяцев назад, Microsoft теперь подтвердила более масштабное увольнение, которое, как сообщается, затронет примерно 1000 сотрудников в нескольких подразделениях.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного человека, знакомого с этим вопросом. Вскоре Microsoft подтвердила увольнение CNBC, заявив следующее:
Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и вносим соответствующие структурные коррективы. В следующем году мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в ключевых областях роста.
Говорят, что этот шаг затронет почти 1000 сотрудников в нескольких подразделениях, включая Xbox, Azure и другие, но сама Microsoft не подтвердила эту цифру. Несколько опытных сотрудников Microsoft, включая Кей Си Лемсона (Group Product Manager) и Грега Чепмена (Principal Architect on Azure), уже сообщили, что они находятся среди уволенных.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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