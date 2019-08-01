Microsoft Edge Canary получил новые опции для функции «Найти на странице»
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:55
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Microsoft работает над улучшением функции «Найти на странице» в своем браузере. Текущая стабильная версия имеет простой поиск, который позволяет находить только совпадающие символы, слова и фразы. Будущие обновления предоставят более продвинутые функции поиска, такие как поиск связанных слов, совпадений, целых слов и диакритических знаков.
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Нажмите на изображение для демонстрации
Нажмите на изображение для демонстрации
Обновленная функция «Найти на странице» в настоящее время доступна для некоторых тестировщиков в Canary Channel с опциями, которые можно включить или выключить после нажатия Ctrl + F или выбора функции «Найти на странице» в главном меню. На данный момент дополнительные опции включают следующее:
• Включить связанные совпадения — браузер выделит слова и фразы, которые могут быть связаны или похожи на ваш запрос;
• Соответствовать регистру — включает поиск с учетом регистра, например, поиск определенного слова в верхнем регистре;
• Соответствовать всему миру — эта опция находит только слова и опускает части слов, которые соответствуют вашему поисковому запросу;
• Сопоставить диакритические знаки — позволяет находить только акцентированные символы. Эта опция прекрасно сочетается с новым инструментом Quick Accent в PowerToys;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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