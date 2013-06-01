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Веб-версия Outlook скоро будет проверять ваши электронные письма

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:14
  • Просмотров: 153

Пообещав добавить наиболее востребованную функцию Outlook для Android и iOS, Microsoft снова анонсировала еще одну предстоящую функцию для своего веб-клиента Outlook. Веб-клиент Microsoft Outlook скоро получит функцию проверки редактора, которая поможет вам писать с уверенностью.

Функция проверки редактора проверит наличие орфографических и грамматических ошибок при написании электронного письма в веб-клиенте Outlook. Это то, что уже предлагает Outlook на других основных платформах. Хотя Microsoft не объяснила, как будет работать проверка, вероятно, она будет работать так же, как и в других клиентах Outlook.

В настоящее время Outlook для macOS и Windows указывает на орфографические и грамматические ошибки, подчеркивая их волнистой линией красного цвета и двойными синими линиями соответственно. Щелчок правой кнопкой мыши по линии показывает возможные исправления ошибок, которые вы допустили в своем письме. Вы можете либо включить эти предложения в свой текст, либо проигнорировать их. По всей вероятности, именно так это будет работать и в веб-версии Outlook.

Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, функция проверки редактора может одновременно проверять ваши записи на трех языках, которые вы сможете выбрать в настройках редактора. Однако Microsoft ничего не сказала о том, какие языки будут доступны для вас на выбор.



Microsoft планирует привнести проверку редактора в веб-версию Outlook в декабре этого года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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