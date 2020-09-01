Microsoft: Более 20 миллионов человек сейчас используют Xbox Cloud Gaming
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:05
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Microsoft объявила о новой вехе для сервиса Xbox Cloud Gaming. Во время ежеквартального отчета о прибылях и убытках компании ее генеральный директор Сатья Наделла сообщил, что уже более 20 миллионов человек воспользовались сервисом для потоковой передачи игр.
Еще в апреле этого года Microsoft объявила, что с момента запуска более 10 миллионов игроков опробовали Xbox Cloud Gaming на более чем 6000 типах устройств. Это означает, что пользовательская база сервиса удвоилась всего за шесть месяцев.
«Мы добавляем новых геймеров в нашу экосистему, поскольку реализуем нашу амбициозную цель - охватить игроков в любом месте и в любое время, на любом устройстве», - заявил Наделла.
Xbox Cloud Gaming был выпущен для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate еще 15 сентября 2020 года, а несколько месяцев назад стал доступен для телевизоров и мониторов Samsung Smart TV. Microsoft также работает над устройством Xbox для потоковой передачи.
В связи с этой вехой Microsoft добавляет поддержку Xbox Cloud Gaming для портативных устройств от Logitech и Razer, а также гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest.
Однако рост наблюдается не только в Xbox Cloud Gaming: количество подписок на PC Game Pass увеличилось на 159% по сравнению с прошлым годом. Доходы от аппаратного обеспечения Xbox также выросли на 13% в этом квартале, в основном за счет продаж Xbox Series S. «Почти половина покупателей Series S - новички в нашей экосистеме», — заявил Наделла.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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