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Outlook не позволяет вам войти в систему, Microsoft выпускает временный обходной путь

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:22
  • Просмотров: 78

Microsoft выпустила обходной путь для ошибки Outlook, из-за которой пользователи не могут войти в систему.

ПРОБЛЕМА

Вам будет предложено войти в Outlook для своей учетной записи Outlook.com и появится диалоговое окно с ошибкой, показанное ниже.

Или у вас уже есть учетная запись Outlook.com, добавленная в профиль Outlook, но в строке состояния отображается «Требуется пароль». При попытке входа в свою учетную запись Outlook.com появляется диалоговое окно с ошибкой, показанное ниже.

«Вы не можете войти сюда с помощью личной учетной записи. Вместо этого используйте свою рабочую или учебную учетную запись».

Outlook не позволяет вам войти в систему, Microsoft выпускает временный обходной путь


СТАТУС: ОБХОДНОЙ ПУТЬ

Команда Outlook исследует эту проблему для исправления.

Чтобы обойти эту проблему, вы можете отключить поддержку диагностики диагностику, что отключает возможность отправки тикета In App с помощью Help и последующего выбора Contact Support. Ошибка связана с тем, как Outlook выполняет аутентификацию для диагностики в некоторых ситуациях.

Чтобы отключить Contact Support, задайте политику, описанную в этой статье и ниже, Отключить диагностику поддержки в Outlook. Disable support diagnostics in Outlook.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\General] 
"DisableSupportDiagnostics"=dword:00000001.

Вот как раздел реестра будет отображаться в редакторе реестра после её установки.



Примечание: Рассмотрите возможность добавления напоминания в календарь Outlook на конец декабря, чтобы вернуться к этой статье, чтобы узнать о статусе исправления, и не забудьте удалить раздел реестра политики, чтобы продолжить использование Contact Support. Вы также можете временно отключить обходной путь, если вам нужно сообщить о проблеме в промежутке времени.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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