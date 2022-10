Outlook не позволяет вам войти в систему, Microsoft выпускает временный обходной путь

Microsoft выпустила обходной путь для ошибки Outlook, из-за которой пользователи не могут войти в систему.Вам будет предложено войти в Outlook для своей учетной записи Outlook.com и появится диалоговое окно с ошибкой, показанное ниже.Или у вас уже есть учетная запись Outlook.com, добавленная в профиль Outlook, но в строке состояния отображается «Требуется пароль». При попытке входа в свою учетную запись Outlook.com появляется диалоговое окно с ошибкой, показанное ниже.«Вы не можете войти сюда с помощью личной учетной записи. Вместо этого используйте свою рабочую или учебную учетную запись».Команда Outlook исследует эту проблему для исправления.Чтобы обойти эту проблему, вы можете отключить поддержку диагностики диагностику, что отключает возможность отправки тикета In App с помощью Help и последующего выбора Contact Support. Ошибка связана с тем, как Outlook выполняет аутентификацию для диагностики в некоторых ситуациях.Чтобы отключить Contact Support, задайте политику, описанную в этой статье и ниже, Отключить диагностику поддержки в Outlook. Disable support diagnostics in Outlook [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\General]"DisableSupportDiagnostics"=dword:00000001.Вот как раздел реестра будет отображаться в редакторе реестра после её установки.Рассмотрите возможность добавления напоминания в календарь Outlook на конец декабря, чтобы вернуться к этой статье, чтобы узнать о статусе исправления, и не забудьте удалить раздел реестра политики, чтобы продолжить использование Contact Support. Вы также можете временно отключить обходной путь, если вам нужно сообщить о проблеме в промежутке времени.Узнать другие подробности можно здесь