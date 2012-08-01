Outlook не позволяет вам войти в систему, Microsoft выпускает временный обходной путь
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:22
- Просмотров: 78
Microsoft выпустила обходной путь для ошибки Outlook, из-за которой пользователи не могут войти в систему.
ПРОБЛЕМА
Вам будет предложено войти в Outlook для своей учетной записи Outlook.com и появится диалоговое окно с ошибкой, показанное ниже.
Или у вас уже есть учетная запись Outlook.com, добавленная в профиль Outlook, но в строке состояния отображается «Требуется пароль». При попытке входа в свою учетную запись Outlook.com появляется диалоговое окно с ошибкой, показанное ниже.
«Вы не можете войти сюда с помощью личной учетной записи. Вместо этого используйте свою рабочую или учебную учетную запись».
СТАТУС: ОБХОДНОЙ ПУТЬ
Команда Outlook исследует эту проблему для исправления.
Чтобы обойти эту проблему, вы можете отключить поддержку диагностики диагностику, что отключает возможность отправки тикета In App с помощью Help и последующего выбора Contact Support. Ошибка связана с тем, как Outlook выполняет аутентификацию для диагностики в некоторых ситуациях.
Чтобы отключить Contact Support, задайте политику, описанную в этой статье и ниже, Отключить диагностику поддержки в Outlook. Disable support diagnostics in Outlook.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\General]
"DisableSupportDiagnostics"=dword:00000001.
Вот как раздел реестра будет отображаться в редакторе реестра после её установки.
Примечание: Рассмотрите возможность добавления напоминания в календарь Outlook на конец декабря, чтобы вернуться к этой статье, чтобы узнать о статусе исправления, и не забудьте удалить раздел реестра политики, чтобы продолжить использование Contact Support. Вы также можете временно отключить обходной путь, если вам нужно сообщить о проблеме в промежутке времени.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 14564
+0Комментариев: 39461
+0Пользователей: 10085