Статистика операционных систем за октябрь 2022 года
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:40
- Просмотров: 233
Компания StatCounter представила статистику операционных систем за октябрь 2022 года.
• Windows 10 – 71.29%;
• Windows 11 – 15.44%;
• Windows 7 – 9.61%;
• Windows 8.1 – 2.45%;
• Windows 8 – 0.69%;
• Windows XP – 0.39%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 14567
+0Комментариев: 39461
+0Пользователей: 10086