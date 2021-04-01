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Статистика браузеров за октябрь 2022 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:34
  • Просмотров: 149

Компания StatCounter представила статистику браузеров за октябрь 2022 года.

Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 66.46%;
• Edge – 10.85%;
• Safari – 9.38%;
• Firefox – 7.05%;
• Opera – 3.61;
• IE – 0.8%;

Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 65%;
• Safari – 25.11%;
• Samsung Internet – 4.63%;
• Opera – 1.81%;
• UC Browser – 1.06%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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