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Microsoft выпустила PowerToys 0.64.0

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:43
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила PowerToys 0.64.0

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.64.0.

Основные моменты

• Новая утилита: File Locksmith позволяет увидеть, какие процессы в данный момент используют выбранные файлы;
• Новая утилита: Hosts File Editor позволяет редактировать файл хостов в пользовательском интерфейсе редактора;
• В приложении Настройки появилась функция резервного копирования/восстановления настроек из файла;
• FancyZones позволяет вам установить значения по умолчанию для горизонтальных/вертикальных экранов, чтобы получить более подходящее поведение для новых экранов и случаев, когда идентификатор монитора сбрасывается;
• PowerToys поставляется с настройками Group Policy Objects для принудительного отключения и включения утилит PowerToys в организациях. Дополнительные сведения см. в документации GPO;
• Добавлено предупреждение об прекращении поддержки Video Conference Mute в будущем (v0.67), пожалуйста, проверьте #21473 для получения дополнительной информации;

Известные проблемы

• Утилита Text Extractor в некоторых случаях не распознает текст на устройствах ARM64 под управлением Windows 10;
• После установки PowerToys новые пункты контекстного меню Windows 11 для PowerRename и Image Resizer могут не отображаться до перезагрузки;
• Поступают сообщения от пользователей, которые не могут открыть окно Настройки. Это вызвано несовместимостью с некоторыми приложениями (RTSS RivaTuner Statistics Server и MSI AfterBurner - известные примеры). Если это повлияло на вас, пожалуйста, проверьте связанную проблему, чтобы убедиться, работает ли какое-либо из представленных решений для вас;

Always on Top

• Обнаружьте и снова поместите окно сверху, если оно больше не находится сверху;

Color Picker

• Добавлен шестнадцатеричный целочисленный формат;

FancyZones

• Добавлен способ для пользователей, чтобы настраивать макеты по умолчанию для горизонтальных и вертикальных экранов;
• Заменены оставшиеся числовые поля в FancyZones Editor на ползунки, чтобы улучшить доступность для программ чтения с экрана;
• Исправлена проблема, которая ломала сочетания клавиш переключения окон;

File Locksmith

• Добавлена новая утилита: File Locksmith;

Group Policy Objects

• Настройки Group Policy Objects для принудительного отключения и включения утилит PowerToys;

Hosts File Editor

• Добавлена новая утилита: Hosts File Editor;

Keyboard Manager

• Исправлена задержка, которая не отменялась должным образом;

Mouse Utilities

• Изменена настройка непрозрачности на диапазон 1-100;

PowerToys Run

• Изменена загрузка изображений для релиза изображений в основном исполняемом файле PowerToys Run. Это попытка исправить отсутствующие проблемы «app.dark.png», полученные после обновления PowerToys;
• Исправлено скрытие PowerToys Run после сбоя действия по умолчанию;
• Исправлено, что PowerToys Run позволяла показывать после успешного выполнения действия контекстного меню;

Quick Accent

• Исправлено слово «Dutch» на «German»;
• Добавлены акценты португальского языка;
• Исправлено положение панели инструментов на масштабированных рабочих столах;

Screen Ruler

• Улучшена акриловая кисть, используемая в меню;

Settings

• Добавлена функция резервного копирования/восстановления настроек в/из файла;
• Исправлена проблема, из-за которой сочетания клавиш, отображаемые в OOBE, не обновлялись до новых значений при повторном открытии окна;
• Исправлено использование папки «Документы» в функции резервного копирования/восстановления;

Text Extractor

• Добавлено предупреждение о том, как установить языки для распознавания OCR;
• Исправлено, что оверлей не фокусировался после первой активации;
• Добавлены пробелы между словами CJK и не-CKJ;

Video Conference Mute

• Добавлена настройка для скрытия оверлея Video Conference Mute при отключении звука;
• Добавлено предупреждение об прекращении поддержки Video Conference Mute в будущем (v0.67), пожалуйста, проверьте #21473 для получения дополнительной информации;

Installer

• Добавлены некоторые отсутствующие файлы, которые приводили к некорректной работе Settings и PowerRename в некоторых конфигурациях;
• Обновлена зависимость .NET до 6.0.10;

Development

• Объединены пакеты nuget и удалено несколько неиспользуемых пакетов;
• Обновлен Windows.CppRT до последней версии;
• Удалена зависимость cxxopts, которая больше не использовалась;
• Обновлена зависимость cziplob до версии 0.25;
• Обновлена зависимость System.IO.Abstractions;
• Включен анализ кода C++ и постепенное исправление предупреждений;
• Добавлен метод установки в шаблон проблемы на GitHub, поскольку некоторые проблемы, похоже, связаны с конкретными методами установки;
• Автоматическое создание хэша установщика в релизе CI;
• Упрощено использование .First() в ImageResizer;
• Улучшены и уточнены шаблоны проблем;
• Исправлен модульный тест PTRun для большей совместимости с .NET 6;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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