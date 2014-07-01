Изменения в функциях и хранилище электронной почты Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:26
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Microsoft объявила, что облачное хранилище, используемое в приложениях и службах Microsoft 365, теперь впервые будет включать данные вложений Outlook.com и данные OneDrive. То есть для личных учетных записей Microsoft 365 личные файлы, которые вы храните, загружаете и синхронизируете со своего компьютера или мобильного устройства, элементы в вашей корзине, вложения и записи сообщений Teams, а также вложения Outlook теперь будут учитываться в лимитах вашего хранилища OneDrive.
Объем хранилища вашего почтового ящика Outlook не изменится, но все, что вы сохранили в своей почтовой учетной записи, теперь будет учитываться в лимитах вашего хранилища OneDrive. Если вы достигнете этого лимита, «ваша возможность отправления и получения электронных писем в Outlook.com будет нарушена». Чтобы вернуться к использованию OneDrive, а теперь и Outlook, вам нужно либо увеличить лимиты OneDrive, либо уменьшить объем хранимых данных. Вы можете сделать это, очистив корзину OneDrive, возможно, переместив некоторые файлы в локальное хранилище или удалив файлы, вложения электронной почты, вложения сообщений Teams и т. д., которые вам больше не нужны.
После этого изменения пользователям будет бесплатно выделено 50 ГБ в дополнение к 1 ТБ облачного хранилища на один год, чтобы облегчить переход.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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