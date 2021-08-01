Microsoft выпустила PowerToys 0.64.1
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:08
- Просмотров: 47
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.64.1.
Вот список исправлений:
• #21630 - Фактически применина деактивация переключателя «пространство вокруг зон» в FancyZones Editor;
• #21619 - Добавлена полоса прокрутки в диалоговое окно дополнительных строк в Hosts File Editor;
• #21661 - Разрешает File Locksmith распознавать процессы от системного пользователя при повышенных правах;
• #21473 - Вместо того, чтобы отказаться от VCM, она переходит в устаревший режим, основываясь на отзывах сообщества;
• #21462 - Избегает бесконечного цикла при обновлении настроек в Color Picker;
• #21833 - Исправлены иконки в Hosts File Editor;
• #21813 - Удаляет неиспользуемое пространство имен из файла GPO admx, чтобы его можно было импортировать Intune;
• #21732 - Исправления иконок и пользовательского интерфейса для File Locksmith;
• #21746 - Исправлена проблема, из-за которой FancyZones Editor и другие приложения ModernWPF рендерились как белое окно в гостевых VMWare Windows 11;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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