Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.4
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:57
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Visual Studio — это интегрированная среда разработки (IDE), которую выбирают многие разработчики благодаря богатому набору возможностей и поддержке нескольких платформ. Microsoft регулярно выпускает новые версии инструмента, добавляя новые функции и улучшения. Теперь Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.4, довольно серьезное обновление. Наряду с обычными 64-битными улучшениями для Windows (x64) и Mac, это также первая версия IDE, изначально поддерживающая архитектуры Arm64.
Visual Studio 2022 17.4 также поддерживает .NET 7. Что касается улучшений по сравнению с предыдущей версией, .NET 7 предлагает более высокую производительность, усовершенствования .NET MAUI, встроенную поддержку контейнеров для .NET SDK, Microsoft Orleans 7.0 и интеграцию с observability, а также обновления C# 11 и F# 7, чтобы сделать их более удобными для разработчиков.
Другим интересным аспектом этого релиза является нативеая поддержка Arm64. Это должно хорошо сочетаться с Windows Dev Kit 2023 от Microsoft. Компания подчеркнула, что она создает полный набор инструментов для разработки на базе Arm, что делает его лишь ступенькой в этом процессе. Наряду со значительно улучшенной производительностью, версия Visual Studio 2022 17.4 Arm64 обеспечивает общую доступность следующих рабочих нагрузок:
• .NET desktop development;
• NET and web development;
• Desktop development with C++;
• Universal Windows Platform development;
• Visual Studio extension development;
• Game development with C++;
• JS development;
Тем не менее, важно понимать, что Windows 11 - это минимальная ОС, необходимая для получения Arm64-версии IDE. Она предлагается с помощью единого установщика Visual Studio (доступен здесь). Параллельные установки x64/x86 и Visual Studio Arm64 не поддерживаются, поэтому вам необходимо убедиться, что вы удалили все предыдущие установки, прежде чем загружать новую.
Между тем, обновление для Mac содержит обновления пользовательского интерфейса, а также усовершенствования для редактора и отладчика, среди многих других вещей.
Кроме того, Visual Studio 2022 17.5 Preview также доступна для загрузки. Что касается корпоративной поддержки, Visual Studio 2022 17.4 доступна для клиентов long term servicing channel (LTSC) и будет поддерживаться до 11 июля 2024 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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