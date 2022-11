Visual Studio — это интегрированная среда разработки (IDE), которую выбирают многие разработчики благодаря богатому набору возможностей и поддержке нескольких платформ. Microsoft регулярно выпускает новые версии инструмента, добавляя новые функции и улучшения. Теперь Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.4, довольно серьезное обновление. Наряду с обычными 64-битными улучшениями для Windows (x64) и Mac, это также первая версия IDE, изначально поддерживающая архитектуры Arm64.Visual Studio 2022 17.4 также поддерживает .NET 7. Что касается улучшений по сравнению с предыдущей версией, .NET 7 предлагает более высокую производительность, усовершенствования .NET MAUI, встроенную поддержку контейнеров для .NET SDK, Microsoft Orleans 7.0 и интеграцию с observability, а также обновления C# 11 и F# 7, чтобы сделать их более удобными для разработчиков.Другим интересным аспектом этого релиза является нативеая поддержка Arm64. Это должно хорошо сочетаться с Windows Dev Kit 2023 от Microsoft. Компания подчеркнула, что она создает полный набор инструментов для разработки на базе Arm, что делает его лишь ступенькой в этом процессе. Наряду со значительно улучшенной производительностью, версия Visual Studio 2022 17.4 Arm64 обеспечивает общую доступность следующих рабочих нагрузок:• .NET desktop development;• NET and web development;• Desktop development with C++;• Universal Windows Platform development;• Visual Studio extension development;• Game development with C++;• JS development;Тем не менее, важно понимать, что Windows 11 - это минимальная ОС, необходимая для получения Arm64-версии IDE. Она предлагается с помощью единого установщика Visual Studio ( доступен здесь ). Параллельные установки x64/x86 и Visual Studio Arm64 не поддерживаются, поэтому вам необходимо убедиться, что вы удалили все предыдущие установки, прежде чем загружать новую.Между тем, обновление для Mac содержит обновления пользовательского интерфейса, а также усовершенствования для редактора и отладчика, среди многих других вещей.Кроме того, Visual Studio 2022 17.5 Preview также доступна для загрузки . Что касается корпоративной поддержки, Visual Studio 2022 17.4 доступна для клиентов long term servicing channel (LTSC) и будет поддерживаться до 11 июля 2024 года.Узнать другие подробности можно здесь