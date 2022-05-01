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Microsoft выпустила Microsoft 365 Apps Build 15726.20202

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:48
  • Просмотров: 51
Microsoft выпустила Microsoft 365 Apps Build 15726.20202

Компания Microsoft выпустила новую сборку (15726.20202) Microsoft 365 Apps для Current Channel.

Решенные проблемы

OneNote

• Исправлена проблема при прокрутке с помощью сенсорного управления;

Word

• Исправлена проблема, когда при использовании Admin Managed Plugin и групповой политики «Block all unmanaged add-ins» имя ключа реестра было чувствительно к регистру;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
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