Microsoft выпустила Microsoft 365 Apps Build 15726.20202
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:48
- Просмотров: 51
Компания Microsoft выпустила новую сборку (15726.20202) Microsoft 365 Apps для Current Channel.
Решенные проблемы
OneNote
• Исправлена проблема при прокрутке с помощью сенсорного управления;
Word
• Исправлена проблема, когда при использовании Admin Managed Plugin и групповой политики «Block all unmanaged add-ins» имя ключа реестра было чувствительно к регистру;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
learn.microsoft.com
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