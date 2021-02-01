Microsoft делится обходным путём для опции Teams Meeting, отсутствующей в Outlook
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:19
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Microsoft выпустила обходной путь для опции собраний Teams, отсутствующей в десктопной версии Outlook. Ошибка кажется довольно распространенной, поскольку она легко появляется в поисковых подсказках Google. В документе поддержки компания описала проблему:
При попытке создания собрания Teams в Outlook Desktop вы обнаружите, что эта опция отсутствует на ленте.
Эта проблема может возникнуть, если надстройка Teams Meeting отключена.
Эта проблема может возникнуть, если надстройка Teams Meeting отключена.
Вот как работает обходной путь, который показывает, как включить надстройку Teams Meeting, если она отключена:
Чтобы обойти проблему, вы можете включить надстройку Teams Meeting из Outlook.
Чтобы включить надстройку Teams Meeting:
1. В Outlook выберите Файл> Параметры> Надстройки> Управление, выберите «Отключенные элементы», а затем «Перейти».
2. Если вы видите элемент Teams в разделе «Отключенные элементы», выберите его, а затем выберите «Включить».
3. Перезапустите Outlook и убедитесь, что надстройка работает.
Microsoft также поделилась настройкой реестра, чтобы предотвратить повторное отключение надстройки Outlook:
Если вы хотите, чтобы клиент Outlook не отключал надстройку Teams Meeting, добавьте этот раздел реестра:
1. Откройте редактор реестра.
2. Перейти в Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Resiliency\DoNotDisableAddinList.
3. Создайте новое значение DWORD (32-bit).
• Name: TeamsAddin.FastConnect
• Value: 1
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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