Microsoft делится обходным путём для опции Teams Meeting, отсутствующей в Outlook

При попытке создания собрания Teams в Outlook Desktop вы обнаружите, что эта опция отсутствует на ленте.



Эта проблема может возникнуть, если надстройка Teams Meeting отключена.

Microsoft выпустила обходной путь для опции собраний Teams, отсутствующей в десктопной версии Outlook. Ошибка кажется довольно распространенной, поскольку она легко появляется в поисковых подсказках Google. В документе поддержки компания описала проблему:Вот как работает обходной путь, который показывает, как включить надстройку Teams Meeting, если она отключена:Чтобы обойти проблему, вы можете включить надстройку Teams Meeting из Outlook.Чтобы включить надстройку Teams Meeting:1. В Outlook выберите Файл> Параметры> Надстройки> Управление, выберите «Отключенные элементы», а затем «Перейти».2. Если вы видите элемент Teams в разделе «Отключенные элементы», выберите его, а затем выберите «Включить».3. Перезапустите Outlook и убедитесь, что надстройка работает.Microsoft также поделилась настройкой реестра, чтобы предотвратить повторное отключение надстройки Outlook:Если вы хотите, чтобы клиент Outlook не отключал надстройку Teams Meeting, добавьте этот раздел реестра:1. Откройте редактор реестра.2. Перейти в3. Создайте новое значение DWORD (32-bit).• Name: TeamsAddin.FastConnect• Value: 1Узнать другие подробности можно здесь