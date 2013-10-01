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Visual Studio 2022 17.4 позволяет вернуться к предыдущей версии

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:40
  • Просмотров: 184

Microsoft сообщила, что Visual Studio 2022 17.4, вышедшая ранее на этой неделе, позволяет вам вернуться к старой версии, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Это обновление запрашивалось с ноября 2018 года и получило 438 голосов в Microsoft Developer Community, теперь эта функция доступна.

Откат к предыдущей версии Visual Studio довольно прост. Используя установщик Visual Studio, нажмите кнопку «Дополнительно» на соответствующей карточке продукта и найдите опцию «Откат к предыдущей версии». Когда вы нажмете это, вы увидите всплывающее предупреждение о том, что вы собираетесь откатить Visual Studio, вы можете либо продолжить, либо отменить процесс.



Если вы находитесь на Release Channel, вы можете вернуться к ранее установленной версии, если она была либо 17.0.10 или выше, либо 17.1.7 или выше. Если вы находитесь на канале Preview Channel, вы можете вернуться к 17.2 Preview 1 или выше. Обратите внимание, что все установленные вами обновления безопасности будут удалены в рамках этого процесса, поэтому тщательно подумайте, действительно ли вам нужно выполнять откат. Microsoft всегда рекомендует обновляться до последней версии, чтобы оставаться в безопасности.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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