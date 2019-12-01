Приложение Phone Link получит несколько новых функций в предстоящем обновлении
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:57
- Просмотров: 94
В течение последних нескольких месяцев Microsoft обновляла приложение Phone Link, и никаких признаков замедления работы не наблюдается. Для тех, кто не знает, приложение Phone Link позволяет вам взаимодействовать с телефоном с помощью ПК с Windows. Вы можете делать и принимать звонки и текстовые сообщения, а также взаимодействовать с уведомлениями. Некоторые функции относятся только к телефонам Samsung, например, самая последняя добавленная функция — возможность управления точкой доступа с ПК.
В предстоящем обновлении вы сможете стримить аудио со своего мобильного телефона на свой компьютер. Не все получат эту функцию сразу, но когда она станет доступна, вы найдете ее над областью уведомлений в приложении Phone Link.
Вторая функция, о которой стоит упомянуть в Phone Link, — это «Непрерывная история браузера». Она позволяет пользователям легко обмениваться историей просмотра между своим ПК и телефоном. К сожалению, это одна из тех функций, которые доступны только для Samsung. Для тех, у кого нет телефона Samsung, вы всегда можете использовать функцию «Продолжить просмотр» в Microsoft Edge.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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