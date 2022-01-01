Visual Studio 2022 получила поддержку нескольких репозиториев
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:58
- Просмотров: 92
Microsoft добавила поддержку нескольких репозиториев в Visual Studio 2022. Чтобы начать использовать новую функцию, вам необходимо обновиться до версии Visual Studio 2022 17.4, которая вышла на прошлой неделе. Благодаря этой функции вы теперь можете одновременно иметь до десяти активных Git-репозиториев в Visual Studio 2022.
По словам Microsoft, эта функция позволит вам работать над проектами, основанными на нескольких репозиториях. До этого обновления вам нужно было открыть новое окно Visual Studio 2022 для каждого репозитория, но теперь вы можете делать все это из одного экземпляра, что должно значительно упростить управление.
Microsoft сделала полезное видео, показывающее, как вы можете использовать эту функцию прямо сейчас:
На данный момент Microsoft разрешает запускать только 10 активных репозиториев одновременно, чтобы можно было отслеживать влияние на ввод-вывод, процессор и отзывчивость пользовательского интерфейса. Чем больше репозиторий, тем больше будет падение производительности компьютера. Для большинства разработчиков это ограничение должно быть вполне приемлемым. В предварительном тестировании, проведенном Microsoft, только 0.05% людей превысили лимит.
Компания запрашивает отзывы сообщества об этой функции. Если вы хотите сообщить Microsoft что-либо, вы можете сделать это, приняв участие в опросе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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