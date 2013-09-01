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Вот все новые функции, которые Microsoft добавила в Excel в ноябре 2022 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:14
  • Просмотров: 77

Каждый месяц Microsoft добавляет множество новых функций в Excel на разных платформах, а затем составляет краткий обзор всех новых функций в виде удобного списка.

Журнал изменений не очень длинный, но все еще есть функции, которые, вероятно, понравятся некоторым потребителям. Веб-версия Excel получила функцию под названием Chart Data Foils. Проще говоря, она обеспечивает визуальный индикатор исходного диапазона ячеек, используемых для создания диаграммы. Этот диапазон можно легко изменить, щелкнув диапазон ячеек и перетащив его.

Между тем, Excel для Windows и Mac имеет один и тот же журнал изменений. Первая из двух новых функций — «Показать изменения». Как следует из названия, она позволяет вам просматривать изменения, внесенные в рабочую книгу, и возвращаться к старым состояниям. Другая возможность — это Office Scripts для автоматизации повторяющихся задач, теперь она общедоступна для всех пользователей.

Наконец, общее обновление для приложения Office в Excel имеет более современный вид контекстной панели команд и палитры ленты благодаря принципам Fluent Design. Меню на контекстной панели команд теперь работают быстрее и могут изменять размер. Эти улучшения пока доступны только для инсайдеров Office.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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