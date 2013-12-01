Статистика операционных систем за ноябрь 2022 года
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:02
- Просмотров: 230
Компания StatCounter представила статистику операционных систем за ноябрь 2022 года.
• Windows 10 – 69.77%;
• Windows 11 – 16.12%;
• Windows 7 – 10.24%;
• Windows 8.1 – 2.54%;
• Windows 8 – 0.79%;
• Windows XP – 0.4%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
+4Новостей: 14611
+0Комментариев: 39463
+0Пользователей: 10087