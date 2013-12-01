Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Статистика операционных систем за ноябрь 2022 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:02
  • Просмотров: 230
Статистика операционных систем за ноябрь 2022 года

Компания StatCounter представила статистику операционных систем за ноябрь 2022 года.

• Windows 10 – 69.77%;
• Windows 11 – 16.12%;
• Windows 7 – 10.24%;
• Windows 8.1 – 2.54%;
• Windows 8 – 0.79%;
• Windows XP – 0.4%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +2
Похожие новости
Обзор Windows 10
Статистика операционных систем за октябрь 2022 года

Статистика операционных систем за октябрь 2022 года

Статистика браузеров за июль 2022 года

Статистика браузеров за июль 2022 года

Статистика операционных систем за июль 2015 года

Статистика операционных систем за июль 2015 года

Доля операционных систем от Microsoft в Steam за ноябрь месяц

Доля операционных систем от Microsoft в Steam за ноябрь месяц

Статистика операционных систем за ноябрь

Статистика операционных систем за ноябрь




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 14611
+0  
Комментариев: 39463
+0  
Пользователей: 10087