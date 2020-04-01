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PowerToys получит лаунчер для запуска утилит

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:33
  • Просмотров: 0

Microsoft PowerToys - это многофункциональное приложение, которое часто получает новые возможности. Поиск нужного инструмента в постоянно растущем списке утилит может стать немного утомительным, поэтому Microsoft работает над созданием лаунчера, подобного быстрым настройкам Windows 11, который позволит запускать любимые утилиты парой кликов в области уведомлений.

Лаунчер позволит вам вызывать активные модули, аналогично тому, как вы управляете Bluetooth, Wi-Fi, мобильной точкой доступа, доступностью, блокировкой поворота и другими базовыми параметрами в Windows 11. Он также будет отображать ярлыки активации для каждого инструмента и предоставлять доступ к документам, настройкам и обновлениям. Вы можете увидеть прототип предстоящего лаунчера PowerToys с помощью GIF-изображения ниже:

PowerToys получит лаунчер для запуска утилит


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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