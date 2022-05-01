Статистика браузеров за ноябрь 2022 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:49
- Просмотров: 0
Компания StatCounter представила статистику браузеров за ноябрь 2022 года.
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 66.13%;
• Edge – 11.17%;
• Safari – 9.62%;
• Firefox – 7.1%;
• Opera – 3.3;
• IE – 0.77%;
Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 66.23%;
• Safari – 24.15%;
• Samsung Internet – 4.53%;
• Opera – 1.65%;
• UC Browser – 1.1%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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