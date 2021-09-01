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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.92.76.203

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:42
  • Просмотров: 61
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.92.76.203

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.92.76.203.

Что нового?

• Вкладка «Уведомления» перенесена в заголовок на iOS и Android. Вкладка «Уведомления» раньше находилась внизу экрана, поэтому она была перемещена в правый верхний угол экрана;
• Цветовые темы на всех платформах. В настройках внешнего вида Microsoft добавила новые цветовые темы, чтобы еще больше модернизировать ваш опыт в Skype;
• Новый дизайн пользовательского интерфейса экрана вызова на iOS и Android. Доставлен долгожданный запрос. На мобильных платформах; Android и iOS, вы можете найти новый пользовательский интерфейс экрана вызова, который соответствует дизайну и макетам, которые можно увидеть на десктопных платформах;
• Подтвержденные адреса электронной почты и номера телефонов со значками статуса на всех платформах. В целях укрепления доверия и упрощения идентификации нужных контактов рядом с вашим номером телефона и адресом электронной почты в настройках вашей учетной записи был добавлен значок (Подтверждено). Не забудьте подтвердить свои собственные номера телефонов и электронную почту;
• Поделитесь улучшениями пользовательского интерфейса QR-кода на iOS и Android. . Microsoft делает так, чтобы вам было проще делиться QR-кодом своего профиля с друзьями, коллегами и семьей;
• Визуальное обновление с новыми иллюстрациями для пустых вкладок на всех платформах. Это видно в основном для новых пользователей, чьи области чатов, вызовов и контактов пусты;
• Улучшения стабильности;

Исправления ошибок:

• Разрешения вызовов не позволяли пользователям присоединиться к вызову, и приходилось вручную включать их в настройках телефона на Android;
• Уведомления о сообщениях не отвечали на запросы на некоторых устройствах Android;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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