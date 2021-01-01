Microsoft Teams скоро получит режим «Картинка в картинке» на устройствах iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:19
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Пару дней назад Microsoft опубликовала список всех новых функций Microsoft Teams, добавленных в ноябре. То же самое будет делаться в декабре и далее, но до того, как Microsoft опубликует официальный список, мы узнали о новой функции Teams, которая появится на устройствах iOS в этом месяце.
Microsoft разрабатывает возможность режима «Картинка в картинке» (PiP) для Teams для устройств iOS. Цель состоит в том, чтобы позволить пользователям выполнять несколько задач во время собрания Teams. По данным Microsoft, вы сможете видеть свои собрания в регулируемом окне, чтобы освободить место для других приложений на ваших устройствах iPad или iPhone. Эта функция уже доступна для пользователей Teams на Android.
Режим «Картинка в картинке» — это, по сути, мини-окно, которое вы можете свернуть и развернуть в соответствии с требованиями. Хотя Microsoft не объяснила функциональность подробно, пользователи должны получить возможность отключения/включения звук, а также включения/выключения видео в режиме PiP.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft планирует добавить поддержку PiP для устройств iOS в этом месяце. Однако, как и в случае с каждой функцией, перечисленной на странице дорожной карты, у нее нет подробностей о точной дате ее релиза.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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