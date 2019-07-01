В Microsoft Edge Canary обнаружен флаг под названием Project Kodiak
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:21
- Просмотров: 107
Вчера Microsoft выпустила версию Microsoft Edge Stable Build 108.0.1462.42. В новом релизе улучшена конфиденциальность благодаря зашифрованному TLS Client Hello или ECH. Помимо этого, он также содержит полезную функцию, связанную с лаунчером приложений, а также исправления безопасности для нескольких известных уязвимостей.
Между тем, последней версией Edge Canary является 110.0.1544.0, и, как обычно, этот инсайдерский канал часто раскрывает интересные предстоящие функции. Пользователь под ником «Leopeva64» обнаружил новый флаг в Edge Canary Build 110.0.1544.0. Флаг называется Project Kodiak и он включён по умолчанию. Описание гласит:
Project Kodiak
Пользователи Edge получат лучший опыт браузера для своей личной и рабочей жизни - Mac, Windows, Linux
Пользователи Edge получат лучший опыт браузера для своей личной и рабочей жизни - Mac, Windows, Linux
Сейчас трудно догадаться, что это означает, поскольку описания флагов часто могут быть немного двусмысленными. Однако, если мы примем описание за чистую монету, похоже, что Microsoft работает над улучшением общего опыта просмотра в Edge, будь то в Windows, Mac или Linux, хотя над какими именно аспектами браузера ведется работа, пока неясно.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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