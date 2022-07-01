Microsoft выпустила PowerToys 0.65.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 12:26
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.65.0.
Основные моменты
• Кодовая база была обновлена для работы с .NET 7;
• Quick Accent теперь может отображать описание выбранного персонажа;
• ColorPicker теперь поддерживает добавление кастомных форматов;
Известные проблемы
• Утилита Text Extractor в некоторых случаях не распознает текст на устройствах ARM64 под управлением Windows 10;
• После установки PowerToys новые пункты контекстного меню Windows 11 для PowerRename и Image Resizer могут не отображаться до перезагрузки;
• Поступают сообщения от пользователей, которые не могут открыть окно Настройки. Это вызвано несовместимостью с некоторыми приложениями (RTSS RivaTuner Statistics Server и MSI AfterBurner - известные примеры). Если это повлияло на вас, пожалуйста, проверьте связанную проблему, чтобы убедиться, работает ли какое-либо из представленных решений для вас;
Общее
• Понижена версия зависимости ModernWPF до 0.9.4, чтобы избежать проблем с некоторыми технологиями виртуализации. (Это было исправление для 0.64);
• Обновлен и исправлен код для работы с .NET 7;
Always on Top
• Добавлена телеметрия для событий закрепления/открепления;
Awake
• Добавлена телеметрия;
• Удален выход из Awake из иконки в трее при запуске из runner. Утилиты, запускаемые из runner, должны быть отключены в приложении Настройки, чтобы избежать несоответствий;
Color Picker
• Исправлен бесконечный цикл из-за циклического обновления пользовательского интерфейса. (Это было исправление для 0.64);
• Добавлена функция, которая позволяет пользователям создавать свои собственные цветовые форматы;
FancyZones
• Исправлена проблема, из-за которой отключение пробелов между зонами применялось некорректно. (Это было исправление для 0.64);
• Предотвращает попадание нажатия клавиши shift в сфокусированное окно;
• Исправлена ошибка, из-за которой FancyZones пыталась изменить размер скрытых окон;
• Исправлено, что предварительный просмотр макета фокуса был пустым при первом запуске в редакторе;
• Исправлен отступ пользовательского интерфейса в диалоговом окне «Создать новый макет»;
• Исправлены проблемы с расположением окон при переключении между виртуальными рабочими столами;
• Исправлена привязка по горячей клавише в макетах с одной зоной;
File explorer add-ons
• Добавлена поддержка файла .log в обработчик предварительного просмотра Monaco;
File Locksmith
• Система запросов и другие процессы пользователей при повышенных правах. (Это было исправление для 0.64);
• Иконка и пользовательский интерфейс исправлены. (Это было исправление для 0.64);
Group Policy Objects
• Удалена устаревшая зависимость из файла admx, чтобы исправить импорт в Intune. (Это было исправление для 0.64);
Hosts File Editor
• Добавлена полоса прокрутки в диалоговое окно дополнительных строк. (Это было исправление для 0.64);
• Обновлена иконка плюса. (Это было исправление для 0.64);
• Предотвращено перекрытие диалоговым окном содержимого новой записи строки заголовка;
• Обновлено название для функции дополнительных линий;
• Добавлен обходной путь для проблемы, из-за которой контекстное меню не открывалось при щелчке правой кнопкой мыши;
Image Resizer
• Исправлен тихий сбой при попытке отображения контекстного меню уровня 1 в Windows 11;
PowerToys Run
• Добавлена поддержка pinyin для поиска;
• Исправлена ошибка в плагине TimeZone, которая препятствовала поиску стандартных часовых поясов;
• Добавлены английские аббревиатуры в качестве резервных в плагине UnitConverter;
Quick Accent
• Добавлены сопоставления для символов mu, omicron, upsilon и thorn;
• Добавлена настройка для исключения приложений из активации Quick Accent;
• Исправлена проблема, из-за которой селектор срабатывал при выходе из экрана блокировки;
• Добавлены наборы символов для Хорватии, Нидерландов, Швеции и Уэльса;
• Добавлена поддержка для большего количества символов Юникод;
• С помощью Shift-space теперь можно перемещаться назад в селекторе;
• Добавлены каталонские акцентированные символы;
• Добавлены курдские акцентированные символы;
• Добавлены сербские акцентированные символы;
• Добавлены ирландские и шотландские акцентированные символы;
• Добавлено описание текущего выбранного символа в селекторе;
• Исправлена ошибка, из-за которой окно селектора отображалось пустым;
Runner
• Исправлен сбой в условиях гонки при доступе к связи IPC с приложением Настройки;
Settings
• Исправлено название настроек на странице QuickAccent;
• Добавлено сообщение о том, что сеть недоступна при поиске обновлений;
• Исправлена ошибка, из-за которой функция резервного копирования/восстановления не могла найти файл резервной копии;
• Исправлена локализация для выражения «Все приложения» на странице диспетчера клавиатуры;
• Рефакторинг пользовательского интерфейса, очистка и внедрение современных элементов управления;
• Улучшены настройки/текст экранов OOBE;
• Функция резервного копирования/восстановления также создает резервные копии макетов FancyZones;
Shortcut Guide
• Добавлена настройка, которая позволяет сочетаниям клавиш и иконкам панели задач иметь разное настраиваемое время отклика;
Video Conference Mute
• Изменено предупреждение о прекращении поддержки Video Conference Mute на сообщение о том, что утилита перейдет в устаревший режим, благодаря отзывам сообщества. (Это было исправление для 0.64);
Documentation
• Добавлена основная команда для COMMUNITY.md;
Development
• Исправлены некоторые ошибки в шаблонах проблем GitHub;
• Обновлена библиотека реализации Windows;
• Добавлен утилита Hosts File Editor в шаблоны проблем;
• Включён анализ кода C++ и инкрементальное исправление предупреждений;
• Очищены неиспользуемые зависимости;
• Исправлена сборка на последней версии MSVC;
• Исправлена многопроцессорная сборка в последней версии MSBuild;
• Добавлено сообщение о предложении хаба обратной связи для триггеров fabric bot;
• Оптимизирован каждый png-файл с помощью алгоритма zopfli;
• Обновлен файл .vsconfig для более быстрой настройки разработки;
• Исправлена языковая опечатка в коде;
• Исправлена неправильная цель x86 в файле решения;
• Добавлен скрипт для сбоя сборки, когда пакеты nuget не объединены;
• Обновлены зависимости Vanara.Invoke;
• Обновлена и возвращена функция проверки орфографии;
• Добавлена новая лента зависимостей и исправлен релиз CI;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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